В Ростовской области больше суток ищут пропавшего пенсионера. О местоположении Шварта Экизова ничего неизвестно с 23 апреля.В организации «Лиза Алерт Юг» сообщили, что мужчина вышел из дома в селе Чалтырь около 10:30. Однако домой пенсионер так и не вернулся. Больше суток его разыскивают волонтеры и полиция.Рост пропавшего – 174 сантиметра. У Шварта Экизова плотное телосложение, карие глаза. В день исчезновения на нем были коричневая куртка, черные джинсы и такого же цветаВсех, кто что-либо знает о местоположении Шварта Экизова, просьба обращаться по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.