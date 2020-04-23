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В Ростовской области больше суток ищут пропавшего пенсионера

В Ростовской области больше суток ищут пропавшего пенсионера
В Ростовской области больше суток ищут пропавшего пенсионера. О местоположении Шварта Экизова ничего неизвестно с 23 апреля.

В организации «Лиза Алерт Юг» сообщили, что мужчина вышел из дома в селе Чалтырь около 10:30. Однако домой пенсионер так и не вернулся. Больше суток его разыскивают волонтеры и полиция.

Рост пропавшего – 174 сантиметра. У Шварта Экизова плотное телосложение, карие глаза. В день исчезновения на нем были коричневая куртка, черные джинсы и такого же цвета

Всех, кто что-либо знает о местоположении Шварта Экизова, просьба обращаться по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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