В Ростовской области более 600 человек заболели коронавирусом

Фото: Ростов ру.

В Ростовской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По состоянию на последнюю неделю, с 20 по 26 ноября коронавирусом заболели 616 человек.В большинстве случаев заболеваемость не требовала госпитализации. Однако помощь медиков все же понадобилась 55 жителям. Вместе с этим 478 жителей Ростовской области победили коронавирус.Несмотря на большое количество выздоровевших, число заболевших еженедельно увеличивается. Вероятно, это связано с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом, а также перепадом температур и изменением погодных условий.