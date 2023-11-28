Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области более 600 человек заболели коронавирусом

В Ростовской области более 600 человек заболели коронавирусом
В Ростовской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По состоянию на последнюю неделю, с 20 по 26 ноября коронавирусом заболели 616 человек.

В большинстве случаев заболеваемость не требовала госпитализации. Однако помощь медиков все же понадобилась 55 жителям. Вместе с этим 478 жителей Ростовской области победили коронавирус.

Несмотря на большое количество выздоровевших, число заболевших еженедельно увеличивается. Вероятно, это связано с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом, а также перепадом температур и изменением погодных условий.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.