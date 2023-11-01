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За неделю коронавирусом заболели 390 жителей Ростовской области

За неделю коронавирусом заболели 390 жителей Ростовской области
В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. По данным на 1 ноября, за неделю диагноз подтвердился у 390 человек. Это на 33% больше, чем за предыдущую (294 человека).

Госпитализация понадобилась 11 инфицированным. Эти пациенты находятся под круглосуточным наблюдением медиков.

Увеличилось и количество выздоровевших. По информации портала стопкоронавирус.рф, выписали 252 жителя донского региона.

Всего в Южном федеральном округе опасный вирус обнаружили у 1 882 человек. Вероятно, рост числа заболевших связан с сезонными заболеваниями - гриппом и ОРВИ.
Фото: Rostov.ru.
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