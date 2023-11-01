За неделю коронавирусом заболели 390 жителей Ростовской области

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. По данным на 1 ноября, за неделю диагноз подтвердился у 390 человек. Это на 33% больше, чем за предыдущую (294 человека).Госпитализация понадобилась 11 инфицированным. Эти пациенты находятся под круглосуточным наблюдением медиков.Увеличилось и количество выздоровевших. По информации портала стопкоронавирус.рф, выписали 252 жителя донского региона.Всего в Южном федеральном округе опасный вирус обнаружили у 1 882 человек. Вероятно, рост числа заболевших связан с сезонными заболеваниями - гриппом и ОРВИ.