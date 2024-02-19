В Ростовской области без вести пропала 78-летняя женщина
В Тацинском районе Ростовской области без вести пропала 78-летняя женщина. Последний раз Людмилу Меринову видели вечером 19 февраля.
Пенсионерка ушла из дома в поселке Жирнов. Когда родственники заметили, что бабушки нет, они забили тревогу. Обеспокоенные близкие отправились на ее поиски, однако они пока не увенчались успехом.
Согласно ориентировкам, на Людмиле Сергеевне надеты трикотажная футболка с длинным рукавом, халат, колготки. Обуты тапочки. Ситуацию осложняет то, что на улице - заморозки. Температура воздуха составляет около -4 градусов.
Если вы обладаете информацией о том, где может находиться пропавшая, позвоните по номерам: +7-918-548-85-41 (близкие разыскиваемой) или 112.