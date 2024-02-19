В Ростовской области без вести пропала 78-летняя женщина

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В Тацинском районе Ростовской области без вести пропала 78-летняя женщина. Последний раз Людмилу Меринову видели вечером 19 февраля.Пенсионерка ушла из дома в поселке Жирнов. Когда родственники заметили, что бабушки нет, они забили тревогу. Обеспокоенные близкие отправились на ее поиски, однако они пока не увенчались успехом.Согласно ориентировкам, на Людмиле Сергеевне надеты трикотажная футболка с длинным рукавом, халат, колготки. Обуты тапочки. Ситуацию осложняет то, что на улице - заморозки. Температура воздуха составляет около -4 градусов.Если вы обладаете информацией о том, где может находиться пропавшая, позвоните по номерам: +7-918-548-85-41 (близкие разыскиваемой) или 112.