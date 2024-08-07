В Ростовской области без вести пропал боец СВО из Оренбуржья

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В Ростовской области без вести пропал 32-летний боец, отправившийся на СВО. Роман Предеин перестал связываться с родными более трех месяцев назад.Мужчину призвали из поселка Тоцкое Оренбургской области. Близкие общались с Романом последний раз 1 мая. Тогда он им сказал, что находился в Ростовской области, в городе Миллерово.Возможно, боец собирался отправиться из донского региона в зону СВО.Если вы видели этого мужчину или знаете что-нибудь о его местонахождении, сообщите об этом в полицию или военкомат.