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В Ростовской области без вести пропал боец СВО из Оренбуржья

В Ростовской области без вести пропал боец СВО из Оренбуржья
В Ростовской области без вести пропал 32-летний боец, отправившийся на СВО. Роман Предеин перестал связываться с родными более трех месяцев назад.

Мужчину призвали из поселка Тоцкое Оренбургской области. Близкие общались с Романом последний раз 1 мая. Тогда он им сказал, что находился в Ростовской области, в городе Миллерово.

Возможно, боец собирался отправиться из донского региона в зону СВО.

Если вы видели этого мужчину или знаете что-нибудь о его местонахождении, сообщите об этом в полицию или военкомат.
Фото: соцсети
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