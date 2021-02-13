В Ростовской области автомобилистка получила реальный срок за смерть пешехода

Аксайский районный суд в конце января вынес приговор женщине-водителю Светлане П. Ей дали пять с половиной лет колонии-поселения за нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.Трагедия произошла вечером 15 марта прошлого года. В районе дома № 2 по улице Ленина в Аксае Светлана, решив проскочить на красный сигнал светофора, влетела в семью, которая переходила дорогу на «зеленый».В результате 35-летняя супруга и мать скончалась на месте происшествия. На женщину-водителя завели уголовное дело. Светлана признала вину и через год получила пять с половиной лет колонии-поселения. Кроме того, суд на три года лишил автомобилистку прав.