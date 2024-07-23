В Ростовской области альпинисту, сорвавшемуся с водонапорной башни во время работ, выплатят компенсацию

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В городе Батайске Ростовской области альпинисту, пострадавшему при падении с водонапорной башни во время строительных работ, выплатят компенсацию. Информацию об этом 23 июля опубликовало издание «Батайское время».ЧП случилось в марте прошлого года. Альпинист работал на вершине водонапорной башни в Авиагородке и занимался демонтажем кирпичей. Чтобы перейти на другую часть башни, он отстегнул страховочный трос. Мужчина оперся на ступень, которая не выдержала его веса и сломалась.Молодой человек упал с высоты примерно 25 метров. К счастью, он остался жив. У рабочего диагностировали перелом правой руки, ушибы внутренних органов и сотрясение мозга.- В защиту прав мужчины судом направлено исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, – добавили в прокуратуре.Суд постановил, что работодатель должен выплатить компенсацию пострадавшему сотруднику в размере 200 тысяч рублей.