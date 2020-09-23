В Ростовской области 9 495 человек находятся под наблюдением медиков

Под наблюдением медработников в Ростовской области находятся 9 495 человек. Информацию об этом опубликовало региональное правительство.По состоянию на 24 сентября медицинское наблюдение сняли с 77,5 тысячи дончан. Всего за период пандемии врачи наблюдали за 86,9 тысячи человек.Жители Ростовской области с подозрением на COVID-19 самоизолированы. Те, кто проживает с пожилыми людьми или детьми и при этом не имеет возможности изолировать себя от них, помещены в стационары. Основаниями для подозрений на инфекцию являются либо явные симптомы, либо один положительный из трех тестов на коронавирус.За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 189 дончан, из которых 114 - жители Ростова-на-Дону. Всего за период пандемии коронавирусом заразились 20 793 человека.