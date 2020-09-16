На Дону число людей под наблюдением врачей из-за коронавируса составило 8 658

Под наблюдением медработников Ростовской области находятся 8 658 человек с подозрением на коронавирус. Об этом 18 сентября сообщило региональное правительство.Дончане с подозрением на COVID-19 самоизолированы. Люди, которые живут с детьми и пожилыми людьми и не могут самоизолироваться, помещены в стационары.За весь период пандемии врачи охватили наблюдением более 85 тысяч жителей донского региона. Из них у 76,4 тысячи дончан диагноз не подтвердился.При этом растет и количество зараженных: за минувшие сутки COVID-19 заразились 172 человека. Общее число заболевших достигло 19 705 человек.