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В Ростовской области 59-летний мужчина уволился с работы и пропал без вести

В Ростовской области 59-летний мужчина уволился с работы и пропал без вести
В Семикаракорском районе Ростовской области ищут 59-летнего мужчину, пропавшего без вести. От Виктора Бузяка нет вестей второй месяц.

Как сообщил DonDay.ru, он живет в поселке Вершинном. Мужчина работал в рыбколхозе, но в начале июня уволился. В ночь на 4 июня Виктор выпил и приехал в гости к родственнице в Семикаракорске. Та гостей не ждала и предложила ему вернуться домой и лечь спать. Однако мужчина не собирался возвращаться в поселок. Вместо этого он зашел к бывшей возлюбленной, но и оттуда его отправили домой.

С тех пор информации о местонахождении Виктора нет. Через несколько дней отчаянных попыток найти пропавшего его дочь написала заявление в полицию. В соцсетях появилась ориентировка на мужчину. Виктор - худой мужчина среднего роста (около 170 сантиметров). Из особых примет - отсутствие безымянного пальца на левой руке и усы. В день исчезновения был одет в пиджак и штаны темного цвета. Из обуви - туфли, на голове - кепка.

Правоохранителям удалось найти сумку с документами пропавшего в районе 14-го и 15-го переулков по улице Авилова. Пока это все, что может помочь в поиске мужчины.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Виктора, позвоните по номеру: 8-800-120-56-54.
Фото: соцсети.
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