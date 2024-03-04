В Ростовской области 5 марта пройдут похороны найденного мертвым рыбака

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В Ростовской области похоронят найденного мертвым 35-летнего рыбака. Тело Сергея Запорожцева обнаружили на берегу Дона спустя три месяца поисков. Об этом сообщает Donday со ссылкой на родственников погибшего.История исчезновения двух рыбаков берет свое начало 1 декабря 2023 года. Вместе с Виталием Бузняковым мужчина отправился удить на Дону. Через несколько часов приятели пропали без вести. Родные испугались, что с ними могло случиться страшное и обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Затем к поискам подключились неравнодушные жители региона.В течение трех месяцев они надеялись, что мужчины найдутся целыми и невредимыми. Однако поиски результатов не приносили. Из зацепок нашли лишь наручные часы одного из пропавших, сапоги и перевернутую лодку. Специалисты не могли отыскать тела и на дне реки.В феврале тело одного из товарищей прибило к берегу. Интересно, что труп 35-летнего Сергея Запорожцева нашли прямо возле его дома.Прощание с мужчиной пройдет 5 марта в хуторе Калинин Октябрьского района. Тело Сергея будут отпевать на Береговой, 27 в 12:00. Проститься с рыбаком сможет любой желающий на кладбище в станице Бессергеневской.