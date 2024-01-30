В Ростовской области по факту исчезновения двух рыбаков завели дело

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По факту исчезновения двух рыбаков в Ростовской области возбудили дело. Об этом Donday.ru сообщила волонтер.История с таинственным исчезновением Сергея Запорожцева и Виталия Бузнякова берет свое начало 1 декабря 2023 года. Товарищи отправились на рыбалку в Багаевском районе. Ближе к полунлчи они бесследно исчезли в Дону и перестали выходить на связь с близкими. Родственники забили тревогу и обратились в полицию с заявлением. Затем на поиски вышли волонтеры и добровольцы.Всего поиски длились около двух месяцев. Из зацепок удалось найти: наручные часы одного из пропавших, сапоги и перевернутую лодку. Мужчин не удалось найти ни в реке, ни на суше.Пока родственников попросили приостановить поиски, так как это может помешать следствию.Если вы знаете, где могут находиться Сергей и Виталий, позвоните по номеру 112.