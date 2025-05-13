В Ростовской области 24 мая вводится запрет на продажу алкогольной продукции

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В Ростовской области 24 мая вводится запрет на реализацию алкогольной продукции. Данное ограничение связано с проведением торжественных линеек в образовательных учреждениях, посвященных окончанию учебного года – последнему звонку.В соответствии с областным законом № 441-ЗС, регулирующим производство и оборот алкоголя, власти региона приняли решение о введении ограничений на продажу спиртного в этот день.Приобрести алкоголь в этот праздничный день будет возможно лишь на предприятиях общественного питания. Однако употребление приобретенных напитков допускается исключительно в пределах территории кафе или ресторана.