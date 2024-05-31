В Ростове 1 июня запретят продажу алкогольной продукции

Фото: Rostov.ru.

В Ростове и области на один день запретят продавать алкоголь. Отделы магазинов со спиртным будут закрыты 1 июня, в День защиты детей.Как сообщили в администрации донской столицы, такую меру введут на основании регионального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области».Запрет коснется всех точек, где продают спиртное, за исключением магазинов беспошлинной торговли (duty free) и общепитов. В кафе и ресторанах можно заказывать алкоголь и пить на территории заведения.