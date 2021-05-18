В день последнего звонка 22 мая в Ростовской области запретят продажу алкоголя

В день последнего звонка в Ростовской области запретят продажу алкоголя. В большинстве муниципалитетов традиционный праздник состоится 22 числа. В связи с этим в регионе запретят продажу алкоголя, сообщили в управлении торговли и быстрого обслуживания Ростова-на-Дону.Ограничение на реализацию спиртного вводится в соответствии с региональным законом о запрете продажи такой продукции в день последнего звонка.Аналогичная ситуация будет 1 июня - в День защиты детей, и 1 сентября - День знаний. Исключением стали бары, кафе, рестораны и общепиты. Там можно купить спиртное при условии его употребления на месте. Также допускается розничная продажа алкоголя в магазинах беспошлинной торговли (дьюти-фри шоп).\