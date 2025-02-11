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В Ростовской области 11 февраля объявили авиационную опасность

В Ростовской области 11 февраля объявили авиационную опасность
В Ростовской области 11 февраля объявлена авиационная опасность. Об этом сообщили представители отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тарасовского района.

Местным жителям рекомендуется оставаться в помещениях без окон и избегать выхода на улицу. В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно позвонить по номеру: 112.

Авиационная угроза означает, что существует риск воздушного нападения противника, что может привести к опасности для города или района.
Фото: ростов ру
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