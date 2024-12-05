В Ростове жители Суворовского ждали автобус № 27 больше часа

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В Ростове-на-Дону жители Суворовского больше часа ожидали свой автобус. Горожане массово пожаловались на график движения по маршруту № 27.Как сообщают ростовчане, 4 декабря вечером в час пик жители Суворовского около 18:30 пришли на остановку «Центральный рынок». Чтобы добраться до дома, им пришлось больше часа ждать общественный транспорт на остановке.- Объясните, пожалуйста, дорогой перевозчик, как за это время (а время уже почти 20:00), не было ни одного автобуса? Людям когда жить, если вы даже не можете обеспечить им доступ домой, к семьям? Кажется, пора жаловаться врио губернатора Слюсарю, - пишут возмущенные жители.Стоит отметить, что автобус № 27 следует по маршруту Суворовский – Центральный рынок. Как сказано в расписании, прибыть на Центральный рынок должен был к 18:47.Перевозчиком маршрута является ООО «Южная транспортная компания». Жители просят проверить транспортную компанию, чтобы восстановить режим работы автобуса.