Ростовчанин просит открыть три маршрута из микрорайона Суворовский
Житель Ростова-на-Дону предлагает организовать автобусные маршруты из микрорайона Суворовский. Петицию разместил Василий Болдырев на городском интернет-портале.
Мужчина просит пустить транспорт до Александровки и торгового центра «Мега». Так, первый автобус должен идти по маршруту: Суворовский — Королёва — Борко — Северный рынок — Белорусская — площадь Чкалова — СииТО — Российская — Щаденко — 40-летия Победы — Александровка.
Вторая схема движения будет выглядеть так: Суворовский — Королёва — рынок «Квадро» — Северный рынок — ТЦ «Горизонт» — площадь Ленина — Сельмаш — Пригородный автовокзал — Шолохова — Щаденко — 40-летия Победы — Александровка.
Автобус до «Меги», по мнению ростовчанина, должен идти по маршруту: Суворовский — Королёва — Нижний Темерник — Вятская — Туполева — рынок «Классика» - овощной рынок — ТЦ «Мега».