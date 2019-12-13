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Ростовчанин просит открыть три маршрута из микрорайона Суворовский

Ростовчанин просит открыть три маршрута из микрорайона Суворовский
Житель Ростова-на-Дону предлагает организовать автобусные маршруты из микрорайона Суворовский. Петицию разместил Василий Болдырев на городском интернет-портале.

Мужчина просит пустить транспорт до Александровки и торгового центра «Мега». Так, первый автобус должен идти по маршруту: Суворовский — Королёва — Борко — Северный рынок — Белорусская — площадь Чкалова — СииТО — Российская — Щаденко — 40-летия Победы — Александровка.

Вторая схема движения будет выглядеть так: Суворовский — Королёва — рынок «Квадро» — Северный рынок — ТЦ «Горизонт» — площадь Ленина — Сельмаш — Пригородный автовокзал — Шолохова — Щаденко — 40-летия Победы — Александровка.

Автобус до «Меги», по мнению ростовчанина, должен идти по маршруту: Суворовский — Королёва — Нижний Темерник — Вятская — Туполева — рынок «Классика» - овощной рынок — ТЦ «Мега».

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