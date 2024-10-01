В Нахичевани огромные ветви повисли на проводах ЛЭП

Фото: Благоустройство

В Ростове жители Нахичевани пожаловались на аварийные деревья. Соответствующую жалобу горожане разместили 1 октября на сайте Благоустройства.По словам местных жителей, аварийные растения расположены вдоль дороги на 20-й Линии. Ветви деревьев повисли на проводах ЛЭП. Некоторые из них обломились и лежат прямо на крыше дома № 12.- Обломившиеся ветки свисают над проезжей частью и пешеходной зоной, часть крупных веток свисает с крыши здания, - сказано в сообщении.Чтобы избежать происшествий, жители просят как можно скорее спилить деревья. Ежедневно на участке проходят сотни горожан. Не исключено, что они могут пострадать.