В Ростове жители Нахичевани жалуются на десятилетние ямы на дороге

Фото: соцсеьт

Ростовчане сообщают о глубоких ямах на улице 40-я Линия в Нахичевани. Виктория Ф. прислала в редакцию фотографии глубоких провалов.По словам жительницы, провалы не могут залатать уже более 10 лет. Глубина ям составляет от 10 до 15 сантиметров, а в некоторых местах они превратились в кратеры.Виктория отметила, что в них скапливаются мусор и грязь. Несмотря на то, что мусор периодически убирают, сами провалы остаются без внимания.В попытке привлечь внимание к проблеме ростовчанка опубликовала фотографии в телеграм-канале и.о. главы администрации Александра Скрябина.