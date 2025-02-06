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В Ростове жители Нахичевани жалуются на десятилетние ямы на дороге

В Ростове жители Нахичевани жалуются на десятилетние ямы на дороге
Ростовчане сообщают о глубоких ямах на улице 40-я Линия в Нахичевани. Виктория Ф. прислала в редакцию фотографии глубоких провалов. 

По словам жительницы, провалы не могут залатать уже более 10 лет. Глубина ям составляет от 10 до 15 сантиметров, а в некоторых местах они превратились в кратеры.

Виктория отметила, что в них скапливаются мусор и грязь. Несмотря на то, что мусор периодически убирают, сами провалы остаются без внимания.

В попытке привлечь внимание к проблеме ростовчанка опубликовала фотографии в телеграм-канале и.о. главы администрации Александра Скрябина.
Фото: соцсеьт
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