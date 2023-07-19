Дорога в Нахичевани превратилась в полигон из-за глубоких ям

Фото: Благоустройство

На одной из улиц в Нахичевани проезжая часть превратилась в полигон из ям. Кадры пробоин горожане опубликовали на сайте Благоустройства 19 июня.По словам местных жителей, по улице 31-я Линия на отрезке от улицы Богданова до Подвойского образовались глубокие ямы. С приходом в донскую столицу дождей ситуация значительно ухудшилась. Теперь проезд на аварийной территории затруднен.- Асфальт сошел вместе с дождем! - сказано в жалобе.На кадрах видно, что провалы в асфальте достигают в глубину около метра. На некоторых участках смыло куски асфальта. Поверхность оголилась, наружу показалась брусчатка. Вероятно, асфальтобетонное покрытие оказалось некачественным.Не исключено, что на аварийной территории водители могут повредить свои автомобили. Застрять в глубокой яме автомобилистам не составит труда. Тогда на ремонт транспорта придется потратить крупную сумму денег.Как скоро дорогу восстановят, пока не известно. Местным жителям остается надеяться, что состояние дороги приведут в норму уже совсем скоро.