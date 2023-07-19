Дорога в Нахичевани превратилась в полигон из-за глубоких ям
На одной из улиц в Нахичевани проезжая часть превратилась в полигон из ям. Кадры пробоин горожане опубликовали на сайте Благоустройства 19 июня.
По словам местных жителей, по улице 31-я Линия на отрезке от улицы Богданова до Подвойского образовались глубокие ямы. С приходом в донскую столицу дождей ситуация значительно ухудшилась. Теперь проезд на аварийной территории затруднен.
- Асфальт сошел вместе с дождем! - сказано в жалобе.
На кадрах видно, что провалы в асфальте достигают в глубину около метра. На некоторых участках смыло куски асфальта. Поверхность оголилась, наружу показалась брусчатка. Вероятно, асфальтобетонное покрытие оказалось некачественным.
Не исключено, что на аварийной территории водители могут повредить свои автомобили. Застрять в глубокой яме автомобилистам не составит труда. Тогда на ремонт транспорта придется потратить крупную сумму денег.
Как скоро дорогу восстановят, пока не известно. Местным жителям остается надеяться, что состояние дороги приведут в норму уже совсем скоро.