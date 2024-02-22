Фото: соцсети.

На трассе М-4 «Дон» под Каменском автомобилист погнул колеса в глубоких ямах. Информацию об этом опубликовали в социальных сетях 21 февраля.Местные жители сообщают, что на автодороге есть большой участок с ямами, где водители могут лишиться колес. Фотографиями сильно погнутого колеса из-за выбоин на трассе поделилась женщина в соцсетях.- Водители тут едут со скоростью более 90, однако даже на скорости 70-80 километров в час аккуратно объехать все ямы сложновато, - пишет в соцсетях местная жительница.Автовладельцам нужно быть аккуратнее, проезжая опасный участок, иначе машинам скоро понадобится ремонт.Напомним, в феврале компания «Автодор» начала реконструкцию М-4 «Дон» в Ростовской области. Но когда проблема ям будет решена, пока не известно.