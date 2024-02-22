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На трассе М-4 «Дон» под Каменском автомобилист погнул колеса в глубоких ямах

На трассе М-4 «Дон» под Каменском автомобилист погнул колеса в глубоких ямах
На трассе М-4 «Дон» под Каменском автомобилист погнул колеса в глубоких ямах. Информацию об этом опубликовали в социальных сетях 21 февраля.

Местные жители сообщают, что на автодороге есть большой участок с ямами, где водители могут лишиться колес. Фотографиями сильно погнутого колеса из-за выбоин на трассе поделилась женщина в соцсетях.

- Водители тут едут со скоростью более 90, однако даже на скорости 70-80 километров в час аккуратно объехать все ямы сложновато, - пишет в соцсетях местная жительница.

Автовладельцам нужно быть аккуратнее, проезжая опасный участок, иначе машинам скоро понадобится ремонт.

Напомним, в феврале компания «Автодор» начала реконструкцию М-4 «Дон» в Ростовской области. Но когда проблема ям будет решена, пока не известно.
Фото: соцсети.
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