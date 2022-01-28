В Ростове дом на Кривошлыковском нуждается в срочной эвакуации из-за угрозы обрушения

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В Ростове один из домов в Пролетарском районе нуждается в срочной эвакуации. Решение о расселении жильцов приняли 31 января на внеплановом заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).Дом №4 в переулке Кривошлыковском признан аварийным из-за угрозы обрушения. В любой момент здание может сложиться как карточный домик - находиться в нем крайне опасно, сообщили в ГО и ЧС Ростова.Здание сдали в эксплуатацию в 1963 году. На шестом десятке на стенах и фундаменте появились трещины. После экспертиза в 2020 году дом решили снести. В числе эвакуируемых оказались 110 человек, часть из которых была против таких радикальных мер. Многие отказывались покидать дом и пытались оспорить решение специалистов. Люди уверены, что их жилье попросту стало на пути строительства очередной многоэтажки. А вместо сноса можно сделать капитальный ремонт.Однако в ГО и ЧС заверяют, что ситуация опасная. Дому необходима срочная эвакуация. Расселение начнется с 1 февраля. Для этого людям нужно обратиться в районную администрацию. Горожан временно разместят в квартиры многоэтажки на улице Уланской, 15. Сборный эвакуационный пункт развернут прямо во дворе дома на Кривошлыковском.Власти возьмут на себя решение всех бытовых вопросов эвакуируемых. Людям помогут переехать и перевезти вещи. При необходимости обеспечат кроватями, матрасами, одеялами, подушками, постельным бельем. Также город берет на себя обязательства по оплате коммунальных услуг для переселяемых жителей.