В Ростове жителей Вертолетного поля залило нечистотами

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На территории Вертолетного поля в Ростове-на-Дону возникла проблема загрязнения отходами. Коммунальная авария произошла 6 февраля по улице Батуринской.В районе дома № 169 в очередной раз забилась канализационная система. Нечистоты разлились по тротуарам и проезжей части, а отвратительный запах распространился на всю округу. Местные жители утверждают, что эта проблема длится уже год и самые неприятные последствия они испытывают в жаркое время года.- Почти каждое утро мы сталкиваемся с течью канализации и загрязняющими отходами. Вонь разносится по всей улице, особенно когда становится жарко, - рассказывает один из горожан.По информации ростовского водоканала, утечку удалось устранить на данный момент.- Наша бригада произвела очистку удерживающей ловушки и насосов на местной канализационной насосной станции, - сообщили в водоканале.Местные жители уже неоднократно направляли жалобы в коммунальные службы. Специалисты приезжают для устранения проблемы, но это решение является временным. На следующий день канализация снова забивается. Очевидно, что дренажная система находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте, а не во временных мероприятиях по ликвидации утечки.