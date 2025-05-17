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В Ростове женщину, устроившую поджоги в нескольких ТЦ, отправили в колонию

В Ростове женщину, устроившую поджоги в нескольких ТЦ, отправили в колонию
В Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону был вынесен приговор женщине, признанной виновной в организации пожаров в городских торговых центрах. Информация об этом поступила из объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Согласно материалам следствия, происшествие случилось 16 августа прошлого года. По версии правоохранителей, 34-летняя обвиняемая приобрела пиротехнические изделия и устроила поджог в детском магазине, расположенном в ТЦ «Орбита».

Позже та же женщина, как установило следствие, проникла в галерею «Парк», где устроила аналогичный поджог с использованием фейерверков в магазине, торгующем бытовой техникой. Кроме того, в этом же торговом центре она, поднявшись в детский магазин, разлила бензин из принесенной с собой емкости и совершила поджог.

Общий материальный ущерб, нанесенный владельцам пострадавших торговых точек, был оценен в 14,7 миллиона рублей.

Поджигательница была оперативно задержана. В своих показаниях она заявила, что к совершению серии поджогов ее принудили телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. По ее словам, злоумышленники также оформили на ее имя кредит.

Е. А. Ольховик приговорена к лишению свободы на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Фото: DonDay
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