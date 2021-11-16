В Таганроге два человека осуждены за убийство и поджог квартиры

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В Таганроге двое мужчин убили знакомого и подожгли квартиру вместе с телом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.По версии следствия, в июне 2020 года вечером Александр Анищенко и Георгий Гапицон вскрыли квартиру едва знакомого им мужчины, рассчитывая поживиться. Их прервал неожиданно появившийся в коридоре хозяин дома. Разразился скандал, в ходе которого один из злоумышленников нанес потерпевшему сильный удар. Убедившись, что мужчина мертв, сообщники подожгли тело, чтобы скрыть следы. Огонь распространился по квартире, уничтожив имущество на сумму более 200 тысяч рублей.Ростовский областной суд признал вину таганрожцев в убийстве, умышленном уничтожении и повреждении имущества, а также нарушении неприкосновенности жилища. Анищенко получил 14 лет колонии строгого режима, Гапицон - 13,6 года «строгача».Приговор в законную силу не вступил.