Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове часть переулка Семашко затопило дождем

В Ростове часть переулка Семашко затопило дождем
Жители центра донской столицы и многие пешеходы жалуются на огромную лужу, появившуюся на пересечении улицы Серафимовича и переулка Семашко вечером 13 января. К чемпионату мира здесь образовали пешеходную зону. Однако выложенная плитка настолько провалилась со временем, что после каждого дождя пешеходы не могут пройти по этому участку. Даже автомобили проезжают это «озеро» с особой осторожностью.

Помимо этого, синоптики прогнозируют заморозки в ночь на 14 января. А значит, огромная лужа к утру превратится в опасный каток.

Очевидно, речь идет о некачественной работе организаций, ремонтирующих этот участок дороги перед чемпионатом мира. Как правило, срок гарантии на дорожные работы составляет 5 лет, которые еще не прошли. И, возможно, властям города стоит призвать к ответу подрядчика, который отвратительно выполнил свою работу за счет бюджетных средств.

Переулок Семашко является пешеходной зоной. А огромная лужа в его центре выглядит не иначе как плевок в лицо жителей донской столицы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.