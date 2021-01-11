В Ростове часть переулка Семашко затопило дождем

Жители центра донской столицы и многие пешеходы жалуются на огромную лужу, появившуюся на пересечении улицы Серафимовича и переулка Семашко вечером 13 января. К чемпионату мира здесь образовали пешеходную зону. Однако выложенная плитка настолько провалилась со временем, что после каждого дождя пешеходы не могут пройти по этому участку. Даже автомобили проезжают это «озеро» с особой осторожностью.Помимо этого, синоптики прогнозируют заморозки в ночь на 14 января. А значит, огромная лужа к утру превратится в опасный каток.Очевидно, речь идет о некачественной работе организаций, ремонтирующих этот участок дороги перед чемпионатом мира. Как правило, срок гарантии на дорожные работы составляет 5 лет, которые еще не прошли. И, возможно, властям города стоит призвать к ответу подрядчика, который отвратительно выполнил свою работу за счет бюджетных средств.Переулок Семашко является пешеходной зоной. А огромная лужа в его центре выглядит не иначе как плевок в лицо жителей донской столицы.