Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В центре Ростова затопило улицу Серафимовича

В центре Ростова затопило улицу Серафимовича

В центре Ростова затопило улицу Серафимовича. Инцидент произошел между переулками Семашко и Соборным 26 августа.

Вода струится из гидранта, расположенного ближе к Семашко. После чего она стекает вниз к Соборному. В пределах квартала затруднено движение пешеходов. Переход через прогулочный переулок Соборный полностью находится в воде, пешеходам приходится перепрыгивать через дорогу, чтобы не намочить ноги.

Теперь, помимо вездесущих припаркованных машин, проезду на Серафимовича мешает и виновник легкого подтопления.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.