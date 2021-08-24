В центре Ростова затопило улицу Серафимовича. Инцидент произошел между переулками Семашко и Соборным 26 августа.Вода струится из гидранта, расположенного ближе к Семашко. После чего она стекает вниз к Соборному. В пределах квартала затруднено движение пешеходов. Переход через прогулочный переулок Соборный полностью находится в воде, пешеходам приходится перепрыгивать через дорогу, чтобы не намочить ноги.Теперь, помимо вездесущих припаркованных машин, проезду на Серафимовича мешает и виновник легкого подтопления.