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В Ростове затопило переулок Газетный из-за прорыва трубы

В Ростове затопило переулок Газетный из-за прорыва трубы
В центре Ростова-на-Дону затопило переулок Газетный из-за прорыва трубы. Коммунальная авария произошла днем 3 марта.

Вода дошла до самой набережной. Ростовчанам сложно переходить дорогу, так как река образовалась достаточно глубокая.

Ростовчанам тяжело переходить дорогу. Ноги по щиколотку в воде. Машины, проезжая по затопленной дороге, разносят лужи по соседним улицам. Жителям остается надеяться, что заморозки в Ростове закончились. Иначе в переулке Газетном образуется длинный каток.
Фото: DonDay
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