В Ростове затопило переулок Газетный из-за прорыва трубы
В центре Ростова-на-Дону затопило переулок Газетный из-за прорыва трубы. Коммунальная авария произошла днем 3 марта.
Вода дошла до самой набережной. Ростовчанам сложно переходить дорогу, так как река образовалась достаточно глубокая.
Ростовчанам тяжело переходить дорогу. Ноги по щиколотку в воде. Машины, проезжая по затопленной дороге, разносят лужи по соседним улицам. Жителям остается надеяться, что заморозки в Ростове закончились. Иначе в переулке Газетном образуется длинный каток.