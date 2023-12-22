В Ростове закрыли супермаркет премиум-класса — гастроном «Театральный»
В Ростове закрыли еще один супермаркет премиум-класса. В конце декабря гастроном «Театральный» окончательно прекратил свое существование.
Как сообщил DonDay.ru, здание на площади Театральной, 2 построили в 20–30-е годы прошлого столетия. Там жили железнодорожные рабочие. После бомбежки во времена ВОВ (1941–1945 годы) трехэтажный дом сильно потрепало. Полуразрушенное строение отреставрировали после войны. При этом на первом этаже решили разместить универмаг.
— Изначально корпус был меньше и относился к авангардному стилю, — цитирует портал краеведа, экскурсовода и градозащитника Геннадия Крольмана.
За реконструкцию взялся потомственный архитектор из Ростова Лев Леонидович Эберг. Он перестроил здание в стиле сталинской нео-классики. У дома железнодорожников появились еще несколько этажей, лепнина, карнизы, и пышные балкончики.
На фото: здание после бомбежки в 1943–1945 годах (вид с Театральной площади).
Источник: Фонды Государственного архива Ростовской области (ГАРО), опубликовано на сайте pastvu.com.
«Образцово-показательный» магазин открылся в конце апреля 1954 года. Он стал 12-м по счету магазином такого типа в донской столице. В нем было пять отделов: гастрономический, кондитерский, диетический, хлебный и бакалейный. Верхние этажи по-прежнему использовались в качестве жилья для железнодорожников.
В 2019 году гастроном закрылся на ремонт, но в декабре того же года возобновил работу. При этом ассортимент стал еще шире: появились живые крабы, устрицы, свежий фарш и полуфабрикаты собственного производства. Десятилетиями на полках «Театрального» стояли продукты экстра-класса на любой вкус. Казалось, что гастроном всегда будет интересен ценителям изысканных деликатесов.
Однако в 2023 году он закрылся вслед за двумя супермаркетами премиум-сегмента — «Тихий Дон». Тот, что был на набережной, превратился в базу дешевых продуктов «Бум». А тот, что на площади Карла Маркса, возле ОДНТ, — в «Перекресток».
На фото: дом железнодорожников после реконструкции, 1957 год.
Источник: transphoto.org (открытка фотоотдела издательства «Молот»), опубликовано на сайте pastvu.com.
Теперь настала очередь «Театрального». Последние несколько месяцев, казалось, там не было даже поставок. Сотрудники постепенно распродавали продукцию длительного срока годности: бутилированную воду, крупы, макаронные изделия и другое. В конце декабря гастроном полностью закрылся. Он не дожил до 70-летнего юбилея всего полгода.
Магазином владеют два собственника: одно физическое лицо и одно ООО. Ни компания, ни физлицо публично не комментировали прекращение деятельности гастронома. Помещение сейчас сдается в аренду. Пока часть площади снимает магазинчик свечей. Остальные — пустуют.
Очевидно, в современном мире «Магниты», «Пятерочки» и подобные супермаркеты вытесняют с рынка известных гастрономов с именем и историей. Нашествие сетевиков неизбежно убивает одиночек. В Ростове остался единственный элитный магазин — гастроном «Центральный». Его открыли на месте сгоревшего «Кооператора Дона» на проспекте Ворошиловском.