В Ростове зафиксированы самые высокие в области цены на вермишель, картофель и яблоки
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В донской столице зафиксированы самые высокие цены на вермишель, картофель и яблоки. Такие данные приводит Ростовстат.
По информации статистического ведомства, килограмм картофеля в Ростове стоит почти 22 рубля. Средняя цена по области на рубль меньше. Стоимость килограмма яблок в региональной столице составляет 68 рублей, в то время как средняя цена фрукта в области – 64 рубля. Также в Ростове самая высокая цена на вермишель. Килограмм продукта стоит 75 рублей при средней цене 73 рубля.
Помимо этого, в донской столице сохраняются самые высокие цены на баранину, колбасу, маргарин, молоко, сыры, муку, хлеб и рис.