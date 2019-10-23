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В Ростове зафиксированы самые высокие в области цены на вермишель, картофель и яблоки

В Ростове зафиксированы самые высокие в области цены на вермишель, картофель и яблоки
Фото: gursesintour.com

В донской столице зафиксированы самые высокие цены на вермишель, картофель и яблоки. Такие данные приводит Ростовстат.

По информации статистического ведомства, килограмм картофеля в Ростове стоит почти 22 рубля. Средняя цена по области на рубль меньше. Стоимость килограмма яблок в региональной столице составляет 68 рублей, в то время как средняя цена фрукта в области – 64 рубля. Также в Ростове самая высокая цена на вермишель. Килограмм продукта стоит 75 рублей при средней цене 73 рубля.

Помимо этого, в донской столице сохраняются самые высокие цены на баранину, колбасу, маргарин, молоко, сыры, муку, хлеб и рис.

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