В Ростове за сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели 552 человека. По данным на 24 декабря, 157 из них - жители донской столицы. Еще 33 инфицированных - из Таганрога, по 26 - из Шахт и Волгодонска.В Новочеркасске диагноз подтвердился у 20 человек, в Аксайском районе - у 18, а в Батайске - у 15. По 13 человек получили положительные ПЦР-тесты в Неклиновском, Азовском районах и Новошахтинске. В Азове борьбу с вирусом начали 11 человек, в Белокалитвинском, Зерноградском, Сальском и Гуково - по 10. В Миллеровском, Каменском районах и самом городе Каменске-Шахтинском - по девять.На территории Семикаракорского и Красносулинского районов заразились по восемь человек, в Орловском и Волгодонском - по семь. В числе инфицированных оказались по шесть жителей Октябрьского, Егорлыкского, Морозовского районов и Донецка. В Матвеево-Курганском, Константиновском, Тацинском и Мясниковском - по пять заболевших.Борьбу с вирусом начали по четыре жителя Кагальницкого, Пролетарского, Цимлянского, Веселовского, Тарасовского, Шолоховского, Верхнедонского и Песчанокопского районов. В Багаевском, Кашарском, Целинском, Милютинском, Заветинском и Мартыновском - по трое. В Боковском, Куйбышевском, Усть-Донецком, Чертковском районах также выявили заболевших. Там, как в Родионово-Несветайском, Зимовниковском и Зверево, заразились по два человека. В Дубовском и Ремонтненском - по одному.Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 190 614 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако медикам удалось спасти не всех. По информации регионального правительства, 9 443 из них скончались от тяжелых последствий болезни.