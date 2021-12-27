В Ростове за сутки коронавирусом заболел 131 житель города

Фото: Алексей Бойко.

В Ростове коронавирусом заболел 131 человек. По данным на 29 декабря, на втором и третьем местах по числу зараженных остаются Таганрог и Шахты. Там вирус подхватили 25 и 23 человека соответственно. В Волгодонске диагноз подтвердился у 21 человека, в Аксайском районе - у 15, а в Новочеркасске - у 13.На территории Азовского района положительные результаты тестов на COVID-19 получили 12 человек, в Батайске и Новошахтинске - по 11, а в Гуково - 10. По девять человек заболели в Неклиновском районе и городе Каменске-Шахтинском. В Сальском, Белокалитвинском и Миллеровском - по восемь. Также борьбу с инфекцией начали по семь человек, проживающих в Егорлыкском, Красносулинском, Зерноградском районах и Азове.В Орловском и Октябрьском районах заразились по шесть человек. В Константиновском, Мясниковском, Цимлянском, Матвеево-Курганском и Каменском районах - по пять. Аналогичная ситуация - в Семикаракорском и Морозовском. В Тацинском, Шолоховском, Песчанокопском, Целинском и Донецке COVID-19 подхватили по четыре человека.Пациентами с коронавирусом стали по три человека из Кашарского, Заветинского, Волгодонского, Чертковского, Мартыновского и Тарасовского районов. Столько же заболевших - в Милютинском, Кагальницком и городе Зверево. По двое - в Обливском, Родионово-Несветайском, Боковском, Зимовниковском, Ремонтненском, Багаевском, Советском, Верхнедонском, Усть-Донецком и Веселовском. В Пролетарском районе - один инфицированный.