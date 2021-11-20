В Ростове за сутки коронавирус выявили у 190 человек

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. За сутки с 22 по 23 ноября коронавирус подхватили 650 человек, из которых 190 - жители донской столицы. В Таганроге диагноз подтвердился у 35 человек, в Шахтах - у 32, а в Волгодонске - у 30.В числе новых пациентов с коронавирусом оказался 21 житель Новочеркасска, а также 19 человек из Аксайского района и 15 из Новошахтинска. На территории Миллеровского, Азовского, Октябрьского, Красносулинского и Мясниковского - по 13 заболевших. В Зимовниковском положительные результаты ПЦР-тестов получили 12 человек, а в Белокалитвинском и Азове - по 11.На территории Каменского, Семикаракорского, Кагальницкого, Веселовского, Неклиновского выявили по 10 случаев заражения. В Егорлыкском, Сальском районах и Зверево - по девять. Немного меньше, по восемь человек, заболели в Тарасовском районе и городе Каменске-Шахтинском. В Песчанокопском районе и Батайске - по семь.По шесть инфицированных оказались в Зерноградском, Тацинском, Заветинском, Константиновском, а также в Гуково и Донецке. В Морозовском, Чертковском, Целинском, Мартыновском и Цимлянском - по пять. В Дубовском, Кашарском районах - по четыре.Вирус также подхватили жители Боковского, Обливского, Пролетарского, Ремонтненского, Волгодонского, Багаевского и Шолоховского районов. Там, как и в Верхнедонском и Орловском, заразились по трое. В Родионово-Несветайском районе инфекцию выявили у двух человек. В Милютинском, Советском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском пациентами с коронавирусом стали по одному человеку.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 171 003 человек. По информации регионального правительства, большинство из них составила молодежь в возрасте от 18 до 45 лет, проживающая в донской столице.