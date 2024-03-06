В Ростове выпадет снег накануне 8 марта

Фото: Rostov.ru.

В Ростове накануне праздничных выходных прогнозируют снег. О погоде с 8 по 10 марта сообщили в Ростовском гидрометцентре.Осадки ожидаются в ночь на 8 марта (Международный женский день). Из-за небольших заморозков, до -2 градусов, белые хлопья пролежат всю ночь. Днем воздух прогреется до +4, и снег растает.В ночь на 9 марта снова похолодает до -2 градусов, возможен гололед. Днем воздух прогреется до +6 градусов. Аналогичную погоду прогнозируют и на следующий день, 10 марта.Все праздничные выходные в донской столице обещают солнечную безоблачную погоду. Ветер стихнет с 6 до 2-3 метров в секунду.