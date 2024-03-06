Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове выпадет снег накануне 8 марта

В Ростове выпадет снег накануне 8 марта
В Ростове накануне праздничных выходных прогнозируют снег. О погоде с 8 по 10 марта сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Осадки ожидаются в ночь на 8 марта (Международный женский день). Из-за небольших заморозков, до -2 градусов, белые хлопья пролежат всю ночь. Днем воздух прогреется до +4, и снег растает.

В ночь на 9 марта снова похолодает до -2 градусов, возможен гололед. Днем воздух прогреется до +6 градусов. Аналогичную погоду прогнозируют и на следующий день, 10 марта.

Все праздничные выходные в донской столице обещают солнечную безоблачную погоду. Ветер стихнет с 6 до 2-3 метров в секунду.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.