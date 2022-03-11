В Ростове прогнозируют заморозки и снег с 14 марта

Фото: almaty.tv.

В Ростове-на-Дону с 14 марта обещают заморозки и снег. О прогнозе погода на новой рабочей недели рассказали донские синоптики.Температура опустится ниже нуля в понедельник. Ночью столбик термометра покажет до -3 градусов и начнется снег. К утру 15 числа он перейдет в дождь из-за небольшого потепления - до +3 градусов. Также осадки ожидаются утром 17 марта и весь день 18. Преимущественно будет идти снег, в дневное время с дождем.Единственными солнечными днями станут понедельник и среда (14 и 16 марта). А самым холодным - четверг. Днем в этот день воздух прогреется не больше чем до -2 градусов, а ночью похолодает до -7.