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В Ростове прогнозируют заморозки и снег с 14 марта

В Ростове прогнозируют заморозки и снег с 14 марта
В Ростове-на-Дону с 14 марта обещают заморозки и снег. О прогнозе погода на новой рабочей недели рассказали донские синоптики.

Температура опустится ниже нуля в понедельник. Ночью столбик термометра покажет до -3 градусов и начнется снег. К утру 15 числа он перейдет в дождь из-за небольшого потепления - до +3 градусов. Также осадки ожидаются утром 17 марта и весь день 18. Преимущественно будет идти снег, в дневное время с дождем.

Единственными солнечными днями станут понедельник и среда (14 и 16 марта). А самым холодным - четверг. Днем в этот день воздух прогреется не больше чем до -2 градусов, а ночью похолодает до -7.
Фото: almaty.tv.
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