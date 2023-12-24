В Ростове вынесли приговор двоим мужчинам за вооруженное нападение на таксиста

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В Ростове-на-Дону вынесли приговор двоим мужчинам за вооруженное нападение. Алексея Тетерина и Алексея Михайличенко обвинили в разбое.Происшествие случилось еще 15 января 2023 года. Тем утром приятели в состоянии алкогольного опьянения возвращались домой на такси. По дороге между ними и водителем произошел конфликт. На пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Чехова Михайличенко не выдержал. Он дернул за ручник и остановил машину. После этого подонок схватил таксиста за золотую цепочку и начал душить. В этот момент Тетерин приставил нож к горлу несчастному и потребовал отдать ценные вещи и деньги. Спустя несколько секунд ювелирное украшение порвалось, и мужчина смог выбраться из автомобиля.Нападавшие забрали остатки цепочки, вынесли из салона легковушки два телефона и кошелек. Общая сумма ущерба составила более 55 тысяч рублей.Кировский районный суд Ростова назначил Михайличенко приговор в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Тетерин получил четыре года «строгача». Вероятнее всего, это связано с тем, что ранее он уже был судим за похожее преступление.