В Ростове выявили наибольшее число инфицированных COVID-19 за сутки

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 230 человек. Большинство из них (79 человек) составили жители донской столицы. По данным на 27 апреля, на втором месте по количеству новых инфицированных оказался Каменский район. Там заразились девять человек.По семь дончан с COVID-19 выявили на территории Сальского, Азовского, Морозовского районов и города Шахты. В Зерноградском, Тарасовском, Семикаракорском, Багаевском, Константиновском, а также Новошахтинске и Гуково - по шесть. Среди инфицированных оказались по пять жителей Мясниковского, Неклиновского, Кашарского, Мартыновского районов, Таганрога и Каменска-Шахтинского.Положительные резульаты тестов на коронавирус получили по четыре человека в Азове, Белокалитвинском и Аксайском районах. В Батайске, Зверево, Орловском, Милютинском, Шолоховском и Пролетарском - по три. В Донецке и районах Тацинском, Усть-Донецком, Дубовском, Миллеровском - по два. Меньше всего зараженных выявили в Октябрьском и Волгодонском районах. Там заболели по одному человеку.С начала пандемии медики зафиксировали 87 274 случая инфицирования COVID-19. Из них 4 017 пациентов скончались от вируса. За минувшие сутки не стало 13 жителей донского региона. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.