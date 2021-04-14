В Ростове выявили 40% инфицированных COVID-19 в области

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 242 человека. По состоянию на 16 апреля донская столица лидирует по числу новых инфицированных. Там диагноз подтвердился у 98 человек. На втором и третьем местах находятся Сальский и Миллеровский районы. В этих муниципалитетах зафиксировали 11 и восемь случаев заражения соответственно.Пациентами с COVID-19 стали семь батайчан и столько же шахтинцев. На территории Гуково и Мясниковского района - по шесть новых заболевших. В Таганроге борьбу с инфекцией начали пять граждан. По четыре человека получили положительные тесты в Константиновском, Неклиновском, Егорлыкском, Каменском, Цимлянском, Азовском, Красносулинском, Багаевском районах, а также в Новошахтинске и Новочеркасске.На территории Орловского, Родионово-Несветайского, Зерноградского, Аксайского, Морозовского, Кагальницкого, Волгодонского, Боковского районов вирус подхватили по три человека. В Пролетарском, Тарасовском, Семикаракорском, Милютинском, Тацинском, Дубовском, Мартыновском и городе Донецке заразились по два жителя. В Чертковском, Заветинском, Кашарском, Обливском, Целинском, Песчанокопском, Октябрьском, Матвеево-Курганском, Заветинском, Кашарском районах, Азове и Зверво - по одному.С начала пандемии в донском регионе COVID-19 заболели 84 677 человек. Из них 3 868 пациентов ковидных госпиталей скончались от последствий болезни. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.