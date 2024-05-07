Утром 7 мая центр Ростова сковали пробки из-за парада Победы

Фото: Rostov.ru/ Яндекс. Карты

Центр Ростова-на-Дону сковали многочисленные пробки из-за репетиции парада Победы. Об этом свидетельствуют данные Яндекс. Карт.По информации на 09:40, движение затруднено на въезде в донскую столицу по Восточному шоссе, проспекте Ворошиловском, Большой Садовой, Кировском, Красноармейской, Станиславского, Богатяновском Спуске и другим.Не исключено, что в час-пик местные жители могут потерять много времени на дороге. Чтобы не опоздать по делам, придется выезжать пораньше из дома или искать альтернативные пути.Напомним, движение из-за репетиции парада Победы перекрыли еще 2 мая. Водители не смогут проехать в границах улиц: 20-я Линия (от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса), Советской (от площади Карла Маркса до Театральной), Большой Садовой (от площади Театральной до проспекта Ворошиловского) и по площади Театральной. Во время прохождения механизированной колонны ограничения введут и по проспектам Шолохова, Ворошиловскому, улице Красноармейской и проспекту Театральному.