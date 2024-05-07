Фото: Ростов.ру

Из-за аномальных морозов на севере Ростовской области пострадал урожай. С 4 по 5 мая температура опускалась ниже нуля.Неожиданно наступившие холода ударили по северной части региона. Это не могло не повлиять на недавно посаженные культуры. Так, например, из-за экстремально низких температур — около 5 градусов мороза в начале мая — были уничтожены некоторые фрукты, ягоды, орехи, виноград, а также некоторые овощные культуры, включая картофель.По прогнозу синоптиков, в ближайшее время потепления не ожидается. 9 и 10 мая снова будет похолодание, температура не поднимется выше +10 градусов. Подобные погодные условия ожидаются не только на севере Ростовской области, но и в центральной части региона.