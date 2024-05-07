В Ростовской области водитель легковушки получил травмы, вылетев в кювет

Фото: Анастасия Калдурова.

Водитель легковушки пострадал в аварии в Ростовской области. ДТП случилось в Шолоховском районе 6 мая.Тем утром мужчина за рулем автомобиля ехал по автодороге станица Вешенская — хутор Колундаевский. В какой-то момент он не справился с управлением. Машина на полном ходу вылетела в кювет.Очевидцы вызвали на место экстренные службы. К их приезду водитель находился в сознании. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь.Как сообщила старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова, мужчину с травмами передали бригаде медиков.