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В Ростовской области водитель легковушки получил травмы, вылетев в кювет

В Ростовской области водитель легковушки получил травмы, вылетев в кювет
Водитель легковушки пострадал в аварии в Ростовской области. ДТП случилось в Шолоховском районе 6 мая.

Тем утром мужчина за рулем автомобиля ехал по автодороге станица Вешенская — хутор Колундаевский. В какой-то момент он не справился с управлением. Машина на полном ходу вылетела в кювет.

Очевидцы вызвали на место экстренные службы. К их приезду водитель находился в сознании. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь.

Как сообщила старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова, мужчину с травмами передали бригаде медиков.
Фото: Анастасия Калдурова.
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