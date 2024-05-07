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В Ростове-на-Дону затопило подземный переход на проспекте Шолохова

В Ростове-на-Дону затопило подземный переход на проспекте Шолохова
В Ростове-на-Дону затопило подземный переход на проспекте Шолохова. Происшествие случилось утром 7 мая в подземке в районе Пригородного автовокзала.

Ростовчане с трудом проходят сквозь огромные лужи. Кто-то положил там деревянные доски, но и они плохо спасают от потопа. Многие жители города были удивлены, увидев огромные лужи в солнечную погоду.

Вероятно, причиной потопа стал прорыв трубы. Когда аварию устранят, пока не сообщается.
Фото: Ростов ру
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