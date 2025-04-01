В Ростове ввели запрет на продажу пиротехники

Фото: правительство РО

С начала апреля в Ростовской области вступил в силу запрет на продажу любых пиротехнических изделий. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Юрий Слюсарь. Информацию об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Это ограничение затрагивает все формы торговли, включая розничную продажу, онлайн-магазины и доставку, и будет действовать на протяжении всего периода, пока в регионе сохраняется режим среднего уровня реагирования.Следует отметить, что запрет не распространяется на бенгальские огни, хлопушки и фонтаны, которые не создают опасности возгорания.Стоит также напомнить, что ограничения на использование фейерверков и других пиротехнических средств действуют в Ростовской области с начала декабря прошлого года и постоянно продлеваются.