Расправился с сожительницей и сокамерником: убийце из Ростовской области дали пожизненное

Фото: СУ СК по Ростовской области

Пожизненное заключение дали жителю Ростовской области за убийство двух человек с особой жестокостью. На сожительницу мужчина напал из ревности, а на сокамерника в СИЗО — в ходе ссоры.Случай, потрясший жителей региона, произошел 10 июня 2024 года в Аксайском районе. На территории частного дома в поселке Реконструктор преступник бросился на свою сожительницу из ревности.Он жестоко избил женщину, а после достал буксировочный трос и за ноги привязал к передней части микроавтобуса. После этого он сел в машину и потащил женщину по асфальтированной и гравийной дороге. В какой-то момент трос лопнул — тогда злоумышленник вышел из машины с кувалдой и расколотил сожительнице голову.Закончив, он свалил тело в ближайший овраг и уехал.Обо всем стало известно благодаря случайному очевидцу, который сообщил в полицию. 12 июня мужчину задержали и отправили в следственный изолятор. Там мужчина поссорился с сокамерником и убил его.Как сообщили в СУ СКР, мужчину осудили на пожизненное заключение в колонии особого режима. По данным донской прокуратуры, приговор пока не вступил в законную силу.