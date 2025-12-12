Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Расправился с сожительницей и сокамерником: убийце из Ростовской области дали пожизненное

Расправился с сожительницей и сокамерником: убийце из Ростовской области дали пожизненное


Пожизненное заключение дали жителю Ростовской области за убийство двух человек с особой жестокостью. На сожительницу мужчина напал из ревности, а на сокамерника в СИЗО — в ходе ссоры.

Случай, потрясший жителей региона, произошел 10 июня 2024 года в Аксайском районе. На территории частного дома в поселке Реконструктор преступник бросился на свою сожительницу из ревности.

Он жестоко избил женщину, а после достал буксировочный трос и за ноги привязал к передней части микроавтобуса. После этого он сел в машину и потащил женщину по асфальтированной и гравийной дороге. В какой-то момент трос лопнул — тогда злоумышленник вышел из машины с кувалдой и расколотил сожительнице голову.

Закончив, он свалил тело в ближайший овраг и уехал.

Обо всем стало известно благодаря случайному очевидцу, который сообщил в полицию. 12 июня мужчину задержали и отправили в следственный изолятор. Там мужчина поссорился с сокамерником и убил его.

Как сообщили в СУ СКР, мужчину осудили на пожизненное заключение в колонии особого режима. По данным донской прокуратуры, приговор пока не вступил в законную силу.
Фото: СУ СК по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.