В Ростове всю рабочую неделю будет облачно

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В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе ожидается облачная погода. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.В понедельник, 24 июня, будет солнечно. Температура воздуха поднимется до +33 градусов.Во вторник, 25 июня, днем синоптики обещают +28 градусов и дождь. Ветер поднимется до 12 метров в секунду.В среду и четверг погода будет облачной, а температура воздуха – до +26 градусов.В последний рабочий день, 28 июня, станет прохладно. Днем столбики термометров покажут максимум +25 градусов. Также прогнозируют ветер со скоростью 9 метров в секунду.