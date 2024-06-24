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В Ростове всю рабочую неделю будет облачно

В Ростове всю рабочую неделю будет облачно
В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе ожидается облачная погода. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.

В понедельник, 24 июня, будет солнечно. Температура воздуха поднимется до +33 градусов.

Во вторник, 25 июня, днем синоптики обещают +28 градусов и дождь. Ветер поднимется до 12 метров в секунду.

В среду и четверг погода будет облачной, а температура воздуха – до +26 градусов.

В последний рабочий день, 28 июня, станет прохладно. Днем столбики термометров покажут максимум +25 градусов. Также прогнозируют ветер со скоростью 9 метров в секунду.
Фото: Дондей
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