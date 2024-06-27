Фото: Соцсети.

В Ростовской области 22-летний строитель пошел на работу и пропал без вести. Юрий Донсков работает на стройке в станице Нижнекундрюченской в Усть-Донецком районе.Последний раз он выходил на связь 17 июня. Когда супруг не вернулся домой через неделю, жена забила тревогу. Она объявила мужа в розыск.На вид ему - около 25 лет, рост - примерно 170 сантиметров, волосы короткие. Из особых примет: татуировки на шее и руке. Последний раз его видели одетым в зеленую майку и черные шорты.Если вам что-то известно о местонахождении Юрия, позвоните по номеру: 112.