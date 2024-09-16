Фото: соцсети Стеллы Руф.

Ростовский областной суд отсрочил наказание экс-главе ЖКХ Пролетарского района Стелле Руф. Слушание прошло 16 сентября.Стеллу Руф признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. 23 июля Пролетарский районный суд вынес приговор: полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.Защита Стеллы Руф подала апелляционную жалобу. Ростовский областной суд принял решение об отсрочке исполнения наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.В июне 2021 года на скамье подсудимых оказалась бывшая чиновница Руф. В то время она отвечала за благоустройство пляжа на Зеленом острове.Согласно условиям муниципального контракта, подрядчик должен был установить 14 беседок из архитектурного бетона. Однако вместо этого были изготовлены беседки с покрытием из декоративного бетона.В ходе судебного разбирательства было установлено, что во время приема объекта Руф подписала документы, подтверждающие, что все соответствует изначальному проекту, несмотря на то, что она знала о замене материала. Подрядчик сэкономил почти 300 тысяч рублей на архитектурном бетоне, причинив имущественный вред на эту сумму департаменту ЖКХ и энергетики Ростова.Напомним, Стелла Руф занимала пост руководителя районного ЖКХ с июля 2021 года по февраль 2023 года. После скандала, связанного с ситуацией вокруг дома в Кривошлыковском, она покинула свой пост и переехала в Таганрог, где стала главой МКУ «Благоустройство».