На трассе Волгоград – Сальск двое молодых людей пострадали в аварии с «перевертышем»

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

На трассе Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск случилось страшное ДТП. Двое парней получили травмы в аварии, перевернувшись на авто.В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что авария случилась около полуночи 15 сентября. По ночной трассе ехал 22-летний водитель автомобиля «Рено Логан» с пассажиром. В пути он не смог справиться с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет.В результате ДТП водитель и его 18-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.