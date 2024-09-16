Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе Волгоград – Сальск двое молодых людей пострадали в аварии с «перевертышем»

На трассе Волгоград – Сальск двое молодых людей пострадали в аварии с «перевертышем»
На трассе Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск случилось страшное ДТП. Двое парней получили травмы в аварии, перевернувшись на авто.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что авария случилась около полуночи 15 сентября. По ночной трассе ехал 22-летний водитель автомобиля «Рено Логан» с пассажиром. В пути он не смог справиться с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет.

В результате ДТП водитель и его 18-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.