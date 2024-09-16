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В Гуково Ростовской области ветер снес с крыши пятиэтажки шифер

В Гуково Ростовской области ветер снес с крыши пятиэтажки шифер
В Ростовской области в городе Гуково сильный ветер снес часть шифера с крыши пятиэтажки. Инцидент произошел 16 сентября на улице Бургустинской, 36. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По словам горожан, из-за натиска стихии обломки стройматериалов падают уже третий день. На этот раз обломки приземлились рядом с припаркованными автомобилями.

Буквально через дорогу от опасного участка находится школа № 15. Ежедневно мимо злополучного дома проходят десятки детей. Жители Гуково просят городские власти помочь в ремонте крыши, пока падающий шифер не привел к трагедии.
Фото: соцсети
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