В Гуково Ростовской области ветер снес с крыши пятиэтажки шифер

Фото: соцсети

В Ростовской области в городе Гуково сильный ветер снес часть шифера с крыши пятиэтажки. Инцидент произошел 16 сентября на улице Бургустинской, 36. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.По словам горожан, из-за натиска стихии обломки стройматериалов падают уже третий день. На этот раз обломки приземлились рядом с припаркованными автомобилями.Буквально через дорогу от опасного участка находится школа № 15. Ежедневно мимо злополучного дома проходят десятки детей. Жители Гуково просят городские власти помочь в ремонте крыши, пока падающий шифер не привел к трагедии.